Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında

Para Politikası Kurulu'nun Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantısı bugün saat 14:00'te başlayacak.
Ajansların anketlerine katılan ekonomistlere göre Merkez Bankası, bugünkü toplantısında faizleri sabit bırakacak.
Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i Eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.
Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 20 ekonomistten 18'i politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.