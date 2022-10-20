Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi /20 Ekim 2022 20:25

Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

Azerbaycan'da bulunan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın trafik kazası geçirdiği ifade edildi.

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Bir dizi temas için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle Azerbaycan'da bulunan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın trafik kazası geçirdiği ifade edildi.

Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
Yıldırım da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik.

Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.

Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
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