Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

Bir dizi temas için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle Azerbaycan'da bulunan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın trafik kazası geçirdiği ifade edildi.Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik.Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız.Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.