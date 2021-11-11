Samanyolu Haber /Gündem / BioNTech aşısı çoklu sistem iltihaplanma sendromuna mı sebep oluyor? /11 Kasım 2021 14:30

BioNTech aşısı çoklu sistem iltihaplanma sendromuna mı sebep oluyor?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Comirnaty isimli koronavirüs aşısını da içeren yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

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EMA, koronavirüs aşılarının olası yan etkileriyle yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. EMA’nın güncellemesi, Cominaty, Janssen, Spikevax ve Vaxzevria koronavirüs aşılarını içeriyor.

Yapılan açıklamada, Şahin ve Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısı Comirnaty’nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaların incelendiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, Comirnaty ile bu hastalık arasında bir bağlantı için yeterli delil ve kanıt olmadığı belirtilirken kalpte iltihaplanmaya sebep olan miyokardit ile ilgili araştırmaların sürdüğü açıklandı.

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