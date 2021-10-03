Biontech'ten yeni müjde! Kanser aşısında ikinci faza geçildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ameliyat ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğine incelemek olduğu ifade edildi.







Bu hedefle kolon kanserinin 3 evresinden ikincisinde bulunup ameliyat olan ve 6 ay boyunca kemoterapi tedavisi gören hastalara yoğunlaşılacağı belirtildi.





200 hasta DNA testlerinden geçirilerek kanserin metastaz yapma olasılığı daha yüksek olan hastalar arasından seçilecek.





BioNTech şu anda Avrupa'da yeri gizli tutulan bir laboratuvarda bir hasta üzerinde aşıyı test ediyor.





"Birçok kanserli hastada cerrahi ameliyat sonrası alınan tümörler belirli bir zaman sonra yeniden ortaya çıkıyor ve metastaz yapıyor" diyen BioNTech kurucu ortağı Özlem Türeci, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan aşı adayının temel hedefinin, araştırmanın sonlanacağı 5 yıl süresince kanserin hastada tekrar nüksetmesini engellemek olduğunu belirtti.





Her hastaya özel aşı





İlk hafta 6 defa olunacak aşı ikinci haftadan itibaren iki haftada bir iki defa yapılacak. Ardından da en az 12 ay boyunca 6 haftada bir uygulanacak.





Hastadaki kanser tümörünün yapısı ve evrimine göre de aşının içeriğinde ve dozunda değişikliğe gidilecek. Bir hastaya uygun aşının hazırlanması 4 ile 6 hafta alacak.





BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi.





Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.