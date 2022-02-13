Samanyolu Haber /Gündem / Bir anne iki bebeği ile cezaevine gönderildi /13 Şubat 2022 10:34

Bir anne iki bebeği ile cezaevine gönderildi

15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK ile Kur’an öğretmenliği görevinden ihraç edilen Sevim Yıldırım biri 11 diğeri 28 aylık iki bebeğiyle birlikte Ferizli Cezaevi’ne gönderildi.

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Erdoğan rejiminin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik insan hakları ihlallelerine bir yenisi daha eklendi. Kanunen bebekli annelerin cezaevine gönderilmemesi gerekirken KHK’lı Kur’an öğretmeni iki bebeği ile birlikte cezaevine atıldı.

İKİ BEBEKLE CEZAEVİNE GİRDİ
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün affını kabul edip yerine Bekir Bozdağ’ı atadı ancak bu atama sonrasında insan hakları ihlallerine yönelik bir değişiklik olmadı. KHK ile ihraç edilen Kur’an öğretmeni Sevim Yıldırım, iki bebeği ile cezaevine gönderildi. Mevcut kanunlara göre bebekler 18 aylık olana kadar cezanın ertelenmesi gerekiyor.

“YALAN AÇIKLAMA YAPIP KENDİNİ KURTARACAĞINI SANMA”
Bu duruma tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal yedya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu şekilde seslendi:

“Yine.. yine…!

Bu kaçıncı, kaçıncı?

Gerçekleri söyleyince yalan açıklama yapıp kendini kurtaracağını sanma!!! @bybekirbozdag

Sevim Yıldırım KHK ihraç Kur’an öğretmeni biri 11 aylık diğeri 28 2 bebekle hükmü onanıp Ferizli cez. atıldı.

18 ay olana dek bebek cezaevine giremez.”



 
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