Samanyolu Haber /Gündem / Bir gazeteci öldü, bir gazeteci yaralandı /28 Mart 2024 00:16

Bir gazeteci öldü, bir gazeteci yaralandı

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir gazeteci öldü, bir gazeteci ağır yaralandı.

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Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
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