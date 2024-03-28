Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah'tan 'istifa' açıklaması: İl yönetimimiz görevinin başında /28 Mart 2024 00:39

Yeniden Refah'tan 'istifa' açıklaması: İl yönetimimiz görevinin başında

Yeniden Refah Partisi, AK Parti’ye geçen ve rozetlerini Turgut Altınok'un taktığı eski Ankara il başkanı ile 19 il yöneticisine ilişkin açıklama yaptı: Algı operasyonu.

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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, Altındağ'da katıldığı iftarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti’ye geçtiği duyurulan eski Ankara il başkanı İsmail Baykal ile 19 il yöneticisine “Yuvanıza hoş geldiniz” diyerek rozet taktı. Yeniden Refah'tan itiraz geldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre olayın kamuoyuna 'Ankara İl Başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti" şeklinde yansıtıldığını belirten Yeniden Refah Partisi "Ankara İl Yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Suat Kılıç’ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir" açıklaması yaptı.

Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz'ın da video paylaşarak destek verdiği Yeniden Refah açıklaması şöyle: 

'PARTİMİZDE GÖREVİ BULUNMAYAN BİRTAKIM KİŞİLER'

"Seçime sayılı saatler kala Yeniden Refah Partimize yönelik algı operasyonları bir süredir olduğu gibi ardı ardına yoğunluğunu artırarak devam etmektedir.

Bir kısım malum medyada çıkan haberlerde belirtildiği üzere Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir.

Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır.

Yeniden Refah Partimiz bugün itibariyle 520.000 üyeyi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise sandıkları patlatarak Ahlaklı Belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır.

Bizleri algı operasyonlarıyla aşağı çekme derdinde olanlara tavsiyemiz emeklilerin, esnafın, öğrencinin ve ağır ekonomik koşullar altında yaşayan milletimizin derdiyle ilgilenmeleri ve siyonist İsrail zulmü altında soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin derdine derman olmasıdır.

Ankara İl Yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Suat Kılıç’ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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