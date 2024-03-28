Ali Koç’tan futbol faaliyetlerine son verme tehdidi

Gazeteci Lube Ayar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün gazetecilerle konuştuğu konuları aktardı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında başlayan gerilim tırmanıyor.Kulübün Başkanı Ali Koç, bugün bir grup gazeteci ile bir araya geldi. 3 saat süren toplantıda Koç, kulüp olarak alabilecekleri kararları gazetecilerle paylaştı.Ayar’ın Ali Koç’un ağzından aktardığı sözler şöyle: “Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar. Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum.”Edinilen bilgiye göre, toplantı boyunca Ali Koç, son derece sakin ve karalı bir görüntü çizdi.Trabzonspor maçından sonra FBTV’de yaptığı konuşmadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyledi ve ekledi:”Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi.Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ‘kavga etmeselerdi’ deniyor.Kadıköy’de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza ‘Trabzon’da saha ortasında sevinmeselerdi’ dediler.Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, “dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı’ dedi. Tamamen katılıyorum buna…Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler.”