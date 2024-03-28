Samanyolu Haber /Dünya / Havalimanında PKK provokasyonu: Yaralılar var /28 Mart 2024 01:08

Havalimanında PKK provokasyonu: Yaralılar var

PKK terör örgütü destekçisi bir kişinin Fransa’dan Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.

Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.

Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı.

Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
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