Mehmet Şimşek'in 'fakir aile' mesaisi!

Şimşek'in fakir ailelerle ilgili yaptığı bir paylaşımı daha sildiği ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının mesajı alıntılayarak tepkilerini dile getirmesi üzerine Şimşek 13 yıl sonra yaptığı paylaşımı sildi.
Mehmet Şimşek'in 6 Ağustos 2011 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerine yer verdiği görüldü.
Mehmet Şimşek'in fakir ailelerle ilgili henüz silmediği eski paylaşımları ise şöyle: