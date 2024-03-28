Mehmet Şimşek'in 'fakir aile' mesaisi!

























Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 25 Mart 2012'de yaptığı ve çok konuşulan "Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdik" yazılı paylaşımı yeniden bakan olmasıyla birlikte tekrar gündem olmuş ve Şimşek bu paylaşımını 2023 yılının sonunda silmişti.Şimşek'in fakir ailelerle ilgili yaptığı bir paylaşımı daha sildiği ortaya çıktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının mesajı alıntılayarak tepkilerini dile getirmesi üzerine Şimşek 13 yıl sonra yaptığı paylaşımı sildi.Mehmet Şimşek'in 6 Ağustos 2011 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerine yer verdiği görüldü.Mehmet Şimşek'in fakir ailelerle ilgili henüz silmediği eski paylaşımları ise şöyle: