Demirtaş çok konuşulan mektubu yalanladı

Yerel seçim öncesi HDP eski Eş Genel Başkanlarından Edirne’de tutuklu Selahattin Demirtaş’ın avukatları DEM Parti genel merkezine gönderildiği iddia edilen mektupla ilgili açıklama yaptı.



Bold Medya'da yer alan habere göre Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti genel merkezine seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.



Avukatları ve DEM Parti genel merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.