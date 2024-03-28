Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş çok konuşulan mektubu yalanladı /28 Mart 2024 01:48

Demirtaş çok konuşulan mektubu yalanladı

Yerel seçim öncesi HDP eski Eş Genel Başkanlarından Edirne'de tutuklu Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti genel merkezine gönderildiği iddia edilen mektup hakkında Demirtaş'ın avukatlarından yalanlama geldi.

SHABER3.COM

Yerel seçim öncesi HDP eski Eş Genel Başkanlarından Edirne’de tutuklu Selahattin Demirtaş’ın avukatları DEM Parti genel merkezine gönderildiği iddia edilen mektupla ilgili açıklama yaptı.

Bold Medya'da yer alan habere göre Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş’ın DEM Parti genel merkezine seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.

Avukatları ve DEM Parti genel merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş çok konuşulan mektubu yalanladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:29:05