Samanyolu Haber /Dünya / İrlanda, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor /28 Mart 2024 08:15

İrlanda, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor

Dışişleri Bakanlığı, İrlanda'nın müdahalesinin Soykırım Sözleşmesi'nin bir veya birden çok hükmüne ilişkin yorumunu ortaya koyması için bir fırsat olacağını bildirdi.

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İrlanda, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını belirterek, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar konusunda Dublin'in duyduğu endişenin bugüne kadarki en güçlü sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Micheal Martin yaptığı açıklamada soykırım yapılıp yapılmadığına Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) karar vereceğini söyledi, ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ve şu anda Gazze'de yaşananların "uluslararası insancıl hukukun kitlesel ölçekte bariz bir şekilde ihlalini temsil ettiğini" açıkça belirtmek istediğini de sözlerine ekledi.

Martin açıklamasında "Rehinelerin alınması. Sivillere yönelik insani yardımın kasıtlı olarak engellenmesi. Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınması. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların ayrım gözetmeksizin kullanılması. Sivil nesnelerin askeri amaçlarla kullanılması. Bütün bir nüfusun toplu olarak cezalandırılması. Liste uzayıp gidiyor. Buna bir son verilmelidir. Uluslararası toplumun görüşü nettir. Artık yeter." dedi.

İrlanda ne şekilde müdahale edecek?

Martin müdahalenin ne şekilde olacağını ya da İrlanda'nın ileri sürmeyi planladığı herhangi bir argümanın ana hatlarını belirtmedi, ancak bu adımın hukuki ve siyasi analizi ve Güney Afrika da dahil olmak üzere çeşitli ortaklarla yapılan istişareler sonucunda kararlaştırıldığını ifade etti.

Dışişleri bakanlığı, bu tür üçüncü taraf müdahalelerin anlaşmazlıkta belirli bir tarafı tutmadığını, ancak müdahalenin İrlanda'nın davada söz konusu olan Soykırım Sözleşmesi'nin bir veya daha fazla hükmüne ilişkin yorumunu ortaya koyması için bir fırsat olacağını bildirdi.

UAD, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de devlet öncülüğünde soykırım yapmakla suçlamasının ardından, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi kapsamına girebilecek her türlü eylemden kaçınması ve askerlerinin Filistinlilere karşı soykırım eylemlerinde bulunmamasını sağlaması emrini verdi.

İsrail ve Batılı müttefikleri ise bu iddiayı temelsiz olarak nitelendirdi. Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı davada nihai kararın çıkması yıllar alabilir.
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