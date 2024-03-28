Rusya, Moskova'daki saldırıyı IŞİD'in yaptığına inanmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Irak-Şam İslam Devleti'ne bağlı Horasan kolunun (IŞİD-H) geçtiğimiz cuma günü Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlediği ve en az 140 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğuna inanmanın "son derece zor" olduğunu belirtti.



Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada Batı'nın suçu Ukrayna'dan ve Ukrayna'yı destekleyen Batılı hükümetlerden uzaklaştırmak için IŞİD'e yüklemek için acele ettiğini söyledi.



Zaharova "Kolektif Batı'nın şüphelerini bertaraf etmek için acilen bir şeyler bulmaları gerekiyordu, bu yüzden IŞİD'e başvurdular, kollarından bir as çıkardılar ve kelimenin tam anlamıyla terör saldırısından birkaç saat sonra Anglo-Sakson medyası tam da bu versiyonları yaymaya başladı." diye konuştu.



IŞİD katliamın sorumluluğunu üstlenirken Amerikalı yetkililer saldırının örgütün Afganistan kolu olan IŞİD-H tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istihbarata sahip olduklarını açıkladı. Ukrayna da saldırı ile bir ilgisi olduğunu defalarca reddetti.



Buna karşın Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu belirtmişti.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Rusya'nın suçlamalarına sosyal medyadan "Rusya'nın Crocus Belediye Binası saldırısıyla ilgili olarak Batı ve Ukrayna hakkındaki iddiaları tamamen saçmalıktır." diyerek yanıt verdi.