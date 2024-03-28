Avrupa Adalet Divanı'ndan Amazon'a kritik uyarı

Amazon karara ne tepki verdi?

Bir Amazon sözcüsü şirketin karardan hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

AB'nin en yüksek mahkemesi, Amazon tarafından talep edilen geçici tedbirleri reddettiABD'li teknoloji şirketi, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu'nun platformu DSA kapsamında Çok Büyük Çevrimiçi Platformlardan (VLOP'lar) biri olarak belirlemesine itiraz ediyor. Bu karar, Amazon Store'un çevrimiçi reklamlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren bir havuzu kamuya açık hale getirmesini gerektiriyor.Komisyonun bu kararına AAD nezdinde itiraz eden Amazon, itiraz başvurusu sonuçlanana kadar tam uygulamadan kaçınmak amacıyla esas temyize kadar geçici tedbirler için başvuruda bulunmuştu.Ancak AAD Başkan Yardımcısı tarafından bugün duyurulan kararda geçici tedbir başvurusu reddedildi ve AB menfaatlerinin Amazon'un maddi menfaatlerinden üstün olduğu belirtildi.Kararda, "Askıya alma, Dijital Hizmetler için Tek Pazar Yönetmeliğinin hedeflerine tam olarak ulaşılmasında potansiyel olarak birkaç yıl gecikmeye yol açacak ve bu nedenle temel hakları tehdit eden bir çevrimiçi ortamın devam etmesine veya gelişmesine potansiyel olarak izin verecektir, oysa AB yasama organı çok büyük platformların bu ortamda önemli bir rol oynadığını düşünmektedir." denildi.Sözcü açıklamasında "[Biz] Amazon'un DSA kapsamındaki 'Çok Büyük Çevrimiçi Platform' (VLOP) tanımına uymadığını ve bu şekilde belirlenmemesi gerektiğini savunuyoruz. Amazon'da müşteri güvenliği bizim için en önemli önceliktir ve DSA kapsamındaki yükümlülüklerimizle ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.AAD davanın esasına ilişkin nihai kararını daha sonraki bir tarihte verecek.DSA kapsamında, aylık en az 45 milyon aktif kullanıcısı olan VLOP'ların, daha fazla şeffaflık, veri paylaşımı ve risk yönetimi aidatı gerektiren yükümlülüklere uymaları ya da şirketin küresel cirosunun yüzde altısına kadar ağır para cezalarına çarptırılmaları gerekiyor.