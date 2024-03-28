Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Lübnan'daki sağlık ocağına saldırdı: 7 ölü /28 Mart 2024 09:10

İsrail, Lübnan'daki sağlık ocağına saldırdı: 7 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi haytını kaybetti.

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Lübnan Ambulans Birliği'ne göre salı gece yarısından sonra gerçekleşen hava saldırısında İslami Acil Durum ve Yardım Birliği'nin bir sağlık tesisi vuruldu ve bu, İsrail-Lübnan sınır hattı boyunca şiddetin patlak vermesinden bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri oldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Ambulans servisi ve acil durum ve yardım merkezi olarak kullanılan ve Sünni Müslüman bir grup olan Cemaat-ül İslami'ye ait tesise düzenlenen saldırıda dört kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hebbariye köyündeki İsrail saldırısında en az altı sağlık personeli ve kurtarma görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Lübnan medyası, İsrail'in salıyı çarşambaya bağlayan gece düzenlediği saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

Lübnan Ambulans Birliği'ne göre salı gece yarısından sonra gerçekleşen hava saldırısında İslami Acil Durum ve Yardım Birliği'nin bir sağlık ofisi vuruldu ve bu, sınır boyunca şiddetin patlak vermesinden (7 Ekim 2023) bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biriydi.

İsrail ordusu, Hebbariye'de bir askeri binayı vurduğunu, biri Cemaat-ül İslami'ye mensup militanları öldürdüğünü iddia etti.

Ayrıca İsrail ordusunun açıklamasında, saldırganın İsrail'e yönelik saldırılara karıştığı öne sürüldü.

Hizbullah'tan İsrail'e roketle misilleme

Sağlık görevlilerine yönelik hava saldırısını kınayan İran destekli Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail'in sınır bölgesini roket yağmuruna tuttu.

Hizbullah'ın fırlattığı onlarca roketten birinin Kiryat Şimona'da bir fabrikaya isabet ettiği ve İsrail vatandaşı 25 yaşındaki bir kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın 30 roket fırlattığını belirtti.
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