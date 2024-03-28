Manş Denizi'ni geçen göçmen sayısı rekor kırdı

Sunak üzerindeki baskı artıyor

Göçmen konusu bazı seçmenler için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, son verilerin kamuoyu yoklamalarında muhalefetteki İşçi Partisi'nin oldukça gerisinde kalan Muhafazakar Parti lideri Sunak üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor.

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı ön verilere göre bu yıl 26 Mart'a kadar dört bin 644 kişinin şişme bot gibi küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçmeye çalıştığı tespit edildi.Yılın ilk üç ayı için rekor kıran bu rakamın Başbakan Rishi Sunak'ın başını ağrıtan göçmen sorununun daha da şiddetlendiğine işaret etti.Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde üç bin 770 ve bir önceki rekor seviye olan 2022'de de dört bin 62 olmuştu.Rakamlar üzerine açıklama yapan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Geçen yıl varışların üçte birden fazla azalmasını sağlayan başarıların üzerine yenilerini eklemeye kararlıyız." dedi.İşçi Partisi'nin göç sözcüsü Stephen Kinnock, "Aksini gösteren tüm kanıtlara rağmen, Rishi Sunak İngiliz halkına küçük tekne gelişlerinin azaldığını ve tekneleri durdurma sözünün hala geçerli olduğunu söylemeye devam ediyor." dedi.Başbakan Sunak, İngiltere'ye izinsiz gelenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik planın, insanları tehlikeli Manş Denizi'ni geçmekten caydırmasını umuyor. Bir dizi yasal aksaklıktan sonra bu planı hayata geçirmeyi amaçlayan yasanın önümüzdeki ay parlamentoya geri gelmesi bekleniyor.