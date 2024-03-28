Almanya’nın doğusundaki yabancı düşmanlığı artıyor

Yabancı düşmanlığından kaynaklanan nefret suçu vakaları tavan yaptı





OECD araştırması





Almanya’nın doğusunda durum





Kentte aşırı sağcı gösteriler

Alman resmi makamları, 46 milyon civarında işgücüne sahip ülkenin 2035 yılına kadar yedi milyon vasıflı işçi sıkıntısı çekeceği tahmininde bulunuyorAlmanya'nın Chemnitz kentindeki mühendislik şirketinin yöneticisi Joerg Engelmann, kalifiye yabancı işçileri buraya getirmek için büyük çaba göstermelerine rağmen aşırı sağın yükselişte olduğu bu yerleşim biriminde yaşadıkları ırkçı hakaretler ve dışlanma yüzünden işe aldıkları göçmen işçilerin buradan uzaklaşmayı tercih ettiğini bildirdi.Reuters’e konuşan Joerg Engelmann, orta ölçekteki şirkette çalışan yabancı personelinin yabancı düşmanlığı nedeniyle yakın zamanda başka bir yere taşındığını veya yer değiştirdiğini belirtirken, bölgedeki diğer fabrikaların da bu sorun yüzünden mağdur olduğunu ifade etti.Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya ile birlikte aşırı sağın son seçimi kazandığı Hollanda'daki birçok büyük şirket, göçmen karşıtlığı nedeniyle işe alım zorluğu konusunda son zamanlarda yaşadıkları endişeleri dile getiriyor.Bazı işverenler bir adım daha ileri giderek bu yüzden personel kaybettikleri görüşünü dile getiriyor.“CAC Engineering GmbH” adlı aile şirketinin yöneticisi Joerg Engelmann, son 12 ay içinde 40 yabancı çalışanından yaklaşık beşinin yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık şikayetiyle işi bıraktığını aktardı.57 yaşındaki Engelmann, "Elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yabancı çalışanların özel koruması gibi de davranamayız. Halkın bazı kesimleri, bunların Almanya'ya gerçekten katkıda bulunmak isteyen yabancı vasıflı işçiler olduğunun farkında değil." diyerek durumu özetledi.Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, kayıtlara geçen yabancı düşmanlığından kaynaklanan nefret suçu vakalarının sayısı 2013 ile 2022 arasında üç kattan fazla artarak 10 binin üzerine çıktı.Alman resmi makamları, 46 milyon civarındaki işgücüne sahip ülkenin, 2035 yılına kadar yedi milyon vasıflı işçi sıkıntısı çekeceği tahmininde bulunuyor.Almanya ekonomisi 2023'te yüzde 0,3 küçülerek, büyük ülkeler arasında küresel anlamda en zayıf performansa sahip oldu.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2022 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirilen bir anket, Almanya'nın yabancı işçiler için oldukça çekici olmaya devam etmesine rağmen ayrımcılığın ciddi bir sorun olduğunu ortaya koydu.Ağustos 2022'den bu yana Almanya'ya göçmen işçi olarak gelmek isteyen 30 bin yüksek vasıflı kişinin kariyerinin mercek altına alındığı araştırma, halihazırda Almanya'ya taşınmış kişilerin, halen yurtdışında olanların beklentilerine kıyasla daha fazla ayrımcılığa hedef olduğunu gösterdi.Komünizmin çöküşünden sonra fabrikaların kapanması ve işten çıkarmaların ardından bu bölgedeki gençlerin bir kısmı ülkenin batısına göç etti.Batıya oranla daha düşük doğum oranına sahip olan Almanya'nın doğusu, son yıllarda yabancı düşmanlığının ve aşırı sağın zemin kazandığı bir bölge haline geldi.Engelmann'ın şirketi, Çek sınırı yakınındaki Saksonya eyaletinde Chemnitz kentindeki fabrikaya vasıflı işçileri çekmek için çeşitli cazip fırsatlar sunuyor.Engelmann, yabancı çalışanları buraya yerleşmeye teşvik etmek için geçici barınma, dil ve hatta sürücülük dersleri düzenlemeye bile yardımcı olduklarını aktardı.Ancak Chemnitz, şehirdeki göçmen karşıtı protestoların “ayaklanmaya” dönüştüğü 2018 yılından bu yana göçmen karşıtı bir kent olarak anılmaya başladı.2.Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde yıkılan ve Komünizm döneminde Karl-Marx-Stadt olarak yeniden inşa edilen şehir, 20. yüzyılın başında Almanya'nın en zengin şehirlerinden biri olarak gösteriliyordu.Bununla birlikte 1990'da Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana kentin nüfusu yaklaşık yüzde 20 oranında azalarak 250 bine düştü.Chemnitz merkezli FOG Pazar ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, bu kentteki yabancı nüfus 2000 yılında yüzde 2'den şimdi neredeyse yüzde 14'e yükseldi.Bu kentte pazartesi akşamları saat 18 civarında yaklaşık 250 kişi düzenli olarak yabancı karşıtı bir gösteri yürüyüşü düzenliyor.