Eski adalet bakanı ve yardımcısının evine yolsuzluk baskını

"Haydutluk ve kanunsuzluk gösterisi"

Fonlar nereye harcandı?

Polonya'da özel servis ekiplerinin, adalet bakanlığı tarafından yönetilen fonların kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında, iktidardan düşen Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yetkililerinin evlerini yeniden aradığı bildirildi.Soruşturma kapsamında özel servisler dün Eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun evine zorla girmiş, üçü eski adalet bakanlığı yetkilisi ve biri fondan yararlanan kişi olmak üzere dört kişi gözaltına alımıştı.Bir savcılık sözcüsü bugün yaptığı açıklamada polislerin eski Adalet Bakan Yardımcısı Michal Wos'un parlamentoya ait bir oteldeki odasının ve başkent Varşova dışındaki evinin arandığını bildirdi. Sözcü ayrıca eski Bakan Ziobro'nun ailesine ait bir başka evde de arama yapıldığı bilgisini verdi.Evi aranan bakan yardımcısı Wos gazetecilere verdiği demeçte "Suçlanacak hiçbir şeyim yok, Adalet Fonunu yönetirken her şey yasaldı... Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım," dedi.Yemek borusu kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi gördüğünü söyleyen Bakan Ziobro da dün evinin aranmasını "haydutluk ve kanunsuzluk gösterisi" olarak nitelendirdi.Evine gelmek için ameliyat sonrası tedavimi yarıda kestiğini belirten Ziobro "Tüm bu eylemler yasadışıdır, (Başbakan) Donald Tusk ve (Adalet Bakanı Adam) Bodnar'ın siyasi emirlerinin uygulanmasıdır," diye konuştu.Ziobro, yargı reformlarının mimarı olarak tanınıyor. Muhalifler ise bu reformların mahkemelerin bağımsızlığını zayıflattığı eleştirisini getiriyor.Yerel medya, suç mağdurlarına yardım amacıyla kurulan Adalet Fonu'ndan gelen paranın kötüye kullanıldığı iddiasında hedef gösterilen fonların itfaiye araçları ya da ev hanımları derneklerine ekipman satın almak gibi kırsal kesimdeki PiS seçmenlerinin gözüne girmek için kullanıldığını aktardı.İktidardaki Sivil Platform (KO) milletvekilleri gazetecilere, seçim komisyonundan fonların PiS'in geçen yılki seçim kampanyasında kullanılıp kullanılmadığını araştırmasını isteyeceklerini söyledi.