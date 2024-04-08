Bir kilo baklava 1000 liraya dayandı!





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre enflasyonun en yüksek olduğu kategorilerden biri de gıda oldu. Yüzde 70’lere ulaşan gıda enflasyonu baklava üreticisini de etkiledi.

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