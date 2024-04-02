Samanyolu Haber /Gündem / Bir petrol sızıntısı daha: Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı /02 Nisan 2024 21:30

Bir petrol sızıntısı daha: Batman'da boru hattından sızan petrol dereye karıştı

Batman’ın Beşiri ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Silivanka petrol sahasına ait boru hattından sızan ham petrol, bölgeden geçen dereye karıştı. Ekipler iki noktada temizlik çalışması başlattı. Öte yandan, 29 Mart'ta Diyarbakır'da da sızıntı olmuştu.

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Batman’ın Beşiri ilçesi İkiköprü Beldesi'ne bağlı Durucak köyü yakınlarından geçen derede petrol sızıntısının olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen TPAO'ya bağlı ekipler, Silivanka petrol sahasına ait boru hattında sızıntı olduğunu tespit etti.

Boru hattında onarım çalışması ve petrolün karıştığı derede iki noktada temizlik çalışması başlatıldı.

Dereden vidanjör yardımıyla çekilen ham petrol üretim sahasına geri gönderilirken, sızıntının yer altındaki eski boruların aşınmasından kaynaklandığı belirtildi.

DİYARBAKIR'DA DA SIZINTI OLMUŞTU

29 Mart akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı’na akmıştı.
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