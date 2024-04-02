Samanyolu Haber /Gündem / Türker İnanoğlu hayatını kaybetti /02 Nisan 2024 21:27

Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.

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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının 88 yaşındaki ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya geldi. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.

Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.

1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu.

Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.
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