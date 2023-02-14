Samanyolu Haber /Dünya / Bir ülkede daha 'gökyüzünde tanımlanamayan cisim' alarmı /14 Şubat 2023 19:25

Bir ülkede daha 'gökyüzünde tanımlanamayan cisim' alarmı

Romanya Savunma Bakanlığı, Romanya Hava Kuvvetleri'nin gözetleme sisteminin ülkenin hava sahasında meteoroloji balonuna benzeyen bir hava cismi tespit ettiğini bildirdi.

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ABD ve Kanada’nın ardından Romanya da hava sahasında şüpheli cisim tespit etti. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Romanya Hava Kuvvetleri'nin gözetleme sisteminin ülkenin hava sahasında meteoroloji balonuna benzeyen bir hava cismi tespit ettiği bildirilerek, şüpheli cismin 11 bin fit yükseklikte uçtuğu aktarıldı. 

TEYİT EDİLEMEDİ
Şüpheli cismin tespit edilmesinin ardından 2 MiG 21 LanceR tipi savaş uçağının havalandığı aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının 10 dakika sonra cismin tespit edildiği bölgeye vardığı ancak cismin varlığının teyit edilemediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, savaş uçaklarının hedef ile görsel temas veya radar onayı alamayınca üsse dönmeden önce bölgede 30 dakika uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. 

MOLDOVA HAVA SAHASINI KAPATTI
Romanya ve Ukrayna sınırındaki Moldova ise, açıklanmayan güvenlik nedenleriyle hava sahasını kısa süreliğine kapatmış ardından yeniden açmıştı. İki olayın bir biri ile bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

SON 10 GÜNDE 4 UÇAN CİSİM DÜŞÜRÜLDÜ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 12 Şubat’ta Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi F-16 jetleriyle düşürdüğünü duyurmuştu. Söz konusu uçan nesne, ipleri sarkan sekizgen bir yapı olarak tanımlanmış, yerdeki herhangi bir şey için askeri bir tehdit olarak görülmemiş fakat 20 bin fit irtifada uçtuğu için sivil havacılık için bir tehlike oluşturabileceği belirtilmişti. 

ABD ordusu ayrıca, 4 Şubat’ta Çin'e ait yüksek irtifa balonunu, 10 Şubat’ta Alaska’da ve 11 Şubat’ta ise Kanada’da iki tanımlanmayan cisim olmak üzere son günlerde toplam 4 hava unsuru düşürmüştü.                                         

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