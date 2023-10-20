Bir zamanlar teknoloji deviydi: Nokia 14 bin çalışanını işten çıkarıyor

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia, mobil ağ ekipmanına yönelik talepte beklenenden daha kötü bir düşüşün ardından maliyetleri düşürürken önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.





Şirket, yaptığı basın açıklamasında 86 bin kişilik küresel iş gücünü 72 bin ilâ 77 bin aralığına kadar düşürmek istediğini, maliyetlerini 2026 sonuna kadar 800 milyon euro ilâ 1,2 milyar Euro arasında azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Açıklamaya göre şirket, 2024’te yıl içinde en az 400 milyon euro, 2025’te ise 300 milyon euro daha tasarruf ederek hızlı hareket etmek istiyor.





Nokia’nın işten çıkarma kararı, üçüncü çeyrek kârında yüzde 70’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyması üzerine açıklandı; bu rakam bir önceki yılki 428 milyon euroya kıyasla 133 milyon euroya düştü.





Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen Nokia CEO’su Pekka Lundmark, “Alınması en zor kararlar, çalışanlarımızı etkileyen kararlardır. Nokia’da son derece yetenekli çalışanlarımız var ve bu süreçten etkilenen herkesi destekleyeceğiz. Maliyet tabanının ayarlanması, pazar belirsizliğine uyum sağlamak ve uzun vadeli kârlılığımızı ve rekabet gücümüzü güvence altına almak için gerekli bir adımdır” dedi.





Şirket, açıklamasında işten çıkarmaların hangi noktalarda gerçekleşeceğini detaylandırmadı.