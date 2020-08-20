Samanyolu Haber /Dünya / Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrail açıklaması! /20 Ağustos 2020 19:48

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrail açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, ”Birçok Arap ülkesi İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerliyor” dedi.

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BAE ile İsrail geçtiğimiz haftalarda ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash yaptığı açıklamada “Birçok Arap ülkesi İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerliyor” ifadelerini kullanarak BAE'nin bölgede iki devletli çözümü desteklediğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİK TEL AVİV’E AÇILACAK

Gargash, BAE'nin İsrail'e büyükelçilik açması durumunda ise büyükelçiliğin Kudüs'e değil Tel Aviv'e açılacağını vurguladı.Gargash, İsrail ile yapılan anlaşmanın ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçaklarını satmasının önündeki tüm engelleri kaldırması gerektiğini ifade etti.

“İsrail ile yapılan anlaşma İran'a yönelik değil ve İran'ı hedef almıyor” ifadelerini kullanan Bakan Gargash, anlaşmaya bölgede yaşanan olayların etkili olduğunu ve İran'ın faaliyetlerinin bölgeyi etkilediğini kabul etti. 
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