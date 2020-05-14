Samanyolu Haber /Gündem / ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan paralar nereye gitti? /14 Mayıs 2020 10:09

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan paralar nereye gitti?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan,Korona krizi için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu. 

Çölaşan, "Burada hep sordum: Yahu sayın iktidar, sayın dünya liderimiz, topladığınız bu paralar ne oldu? Bunları hangi amaçla ve hangi alanda kullanıyorsunuz? Yani daha da Türkçesi, toplanan bu paralar nereye gitti, hangi kesimler yararlanmış oldu? Eski parayla iki katrilyon… Ne yazık ki yanıt vermeleri hiçbir zaman mümkün olmadı. Sen devlet, hükûmet ve cumhurbaşkanlığı olarak böylesine büyük miktarda para toplayacaksın ama nerelere harcadığını, sana bağışta bulunan Türk Milleti'nden gizleyeceksin!.. Bunu hukuk, hukuku da bırakın bir yana vicdanlar kabul eder mi?" düşüncesini dile getirdi. 

Çölaşan, "O kumbaraya çağrılar üzerine az veya çok para atan, 10 lira gibi katkıda bulunan belki yüz binlerce sıradan vatandaşa bunu nasıl anlatırsınız? Şimdi yine bekleme aşamasındayız! Bakalım filmin sonu nasıl bitecek, zahmete katlanıp bir şey diyecekler mi, bu sorulara açıklık getirecekler mi!" ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan... Sonraki Haber >>

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:01