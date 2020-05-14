‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan paralar nereye gitti?

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu.





Çölaşan, "Burada hep sordum: Yahu sayın iktidar, sayın dünya liderimiz, topladığınız bu paralar ne oldu? Bunları hangi amaçla ve hangi alanda kullanıyorsunuz? Yani daha da Türkçesi, toplanan bu paralar nereye gitti, hangi kesimler yararlanmış oldu? Eski parayla iki katrilyon… Ne yazık ki yanıt vermeleri hiçbir zaman mümkün olmadı. Sen devlet, hükûmet ve cumhurbaşkanlığı olarak böylesine büyük miktarda para toplayacaksın ama nerelere harcadığını, sana bağışta bulunan Türk Milleti'nden gizleyeceksin!.. Bunu hukuk, hukuku da bırakın bir yana vicdanlar kabul eder mi?" düşüncesini dile getirdi.





Çölaşan, "O kumbaraya çağrılar üzerine az veya çok para atan, 10 lira gibi katkıda bulunan belki yüz binlerce sıradan vatandaşa bunu nasıl anlatırsınız? Şimdi yine bekleme aşamasındayız! Bakalım filmin sonu nasıl bitecek, zahmete katlanıp bir şey diyecekler mi, bu sorulara açıklık getirecekler mi!" ifadesini kullandı.