Silivri’den sonra şimdi de Sincan! Gazeteci Çetin Çiftçi’ye cezaevinde koronavirüs bulaştı!

8 ay önce tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konulan eski Bugün Gazetesi muhabiri Çetin Çiftçi’ye cezaevinde koronavirüs bulaştı. Tek kişilik hücredeyken kalp krizi geçiren gazeteci Çetin Çiftçi, üç kez ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.











Eski Bugün Gazetesi muhabiri Çetin Çiftçi, cemaat soruşturması kapsamında 8 ay önce tutuklanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Sincan T Tipi Cezaevi A-2 koğuşunda kalan gazeteci Çetin Çiftçi, böbrek rahatsızlığı için kampüs içindeki hastaneye gitti. Koronavirüs belirtileri gösteren Çiftçi’ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastane dönüşü tek kişilik hücrede karantinaya alındı.





Çetin Çiftçi tutuklu bulunduğu 8 ay boyunca cezaevinde kalp krizi geçirmiş, böbrek ve kalp şikâyetiyle 3 kez hastaneye kaldırılmıştı. Kovid-19 tanısı üzerine endişelenen ailesi birçok kronik rahatsızlıkları bulunan Çetin Çiftçi’nin acilen tahliye edilmesini istedi.