Bloomberg'den anlaşma iddiası

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki 'sözlü' ateşkesin uzun sürmeyeceğini yazdı. Bobby Ghosh imzalı analizde, "İkisinin de karşılıklı düşmanlıktan kazançları çok fazla" ifadeleri kullanıldı.







'SEBEBİ, BRÜKSEL'DEKİ KARAKTER DEĞİŞTİKLİĞİ OLABİLİR'





Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından, iki lider arasında 'sözlü ateşkes' sağlandığını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın sözlerine işaret eden Ghosh, "Düşmanlıkların aniden askıya alınmasının nedeni neydi? Onları bir araya getirebilecek ortak bir trajedi, amaç ya da ortak bir arkadaşın arabuluculuğu yoktu" dedi. Ghosh, Macron hakkında "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" diyen Erdoğan'ın 'tonunu yumuşatmasının nedeninin Brüksel'in üst kademelerindeki karakter değişikliği' olabileceğini söyledi.





Analizde, şu ifadelere yer verildi:





"En olası açıklama, Brüksel'in üst kademelerindeki karakter değişikliğidir. Biden'ın gelişi ve Merkel'in yakında ayrılacak olması, her biri yeni kadro içindeki yerini bulmaya çalışırken Macron ve Erdoğan'ın karşılıklı düşmanlıklarını askıya alması gerektiği anlamına geliyor."





'ERDOĞAN'IN ROLÜ ŞİMDİDEN AZALDI'





"Erdoğan'ın rolü şimdiden azaldı" diyen Ghosh, şöyle devam etti: "Türkiye liderinin artık Trump döneminde olduğu gibi Beyaz Saray’a doğrudan erişimi bulunmuyor. Daha önce Erdoğan’ı 'otokrat' olarak niteleyen Biden, ABD ve Batı'ya yönelik kavgacı tavrına Trump kadar müsamaha göstermeyecektir."





'MERKEL'İ TRUMP'TAN DAHA ÇOK ÖZLEYECEK'





Erdoğan'ın, Merkel'i Trump'tan 'daha çok özleyeceğini' belirten Ghosh, "[Erdoğan] Avrupalı müttefiklerin Türk provokasyonlarına daha sert tepki vermesini engellemek için Merkel'e güvenebilirdi" ifadelerini kullandı. Bloomberg'deki analizde iki liderin de, Almanya'da sonbaharda yapılacak seçimlerde Hıristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olan CDU lideri Armin Laschet ile ilişkileri geliştirmek için şimdiden harekete geçtiği kaydedildi. Ancak Ghosh, Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock'un kazanmasının 'Erdoğan için kötü haber' olacağını aktardı.