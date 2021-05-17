BM Genel Kurulu, Filistin için toplanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK), İsrail'in Filistin Yönetimi'ne saldırılarını görüşmek için perşembe günü bir araya geleceği duyuruldu. Toplantı talebinin, Nijer ve Cezayir'den geldiğini söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter paylaşımında, "BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım" ifadelerini kullandı.







BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Genel Kurul oturumuna katılacağı bildirildi.Bakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ele alınacağı BM Genel Kurul oturumuna katılmak üzere perşembe günü New York'ta olacak.