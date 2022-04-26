BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir görüşme yaptığı belirtildi.







Guterres ös zkonusu görüşme öncesinde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.





Evrensel'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Guterres, "Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor” dedi.Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.