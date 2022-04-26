Samanyolu Haber /Gündem / BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi /26 Nisan 2022 20:36

BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi

Rusya yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir araya geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

Guterres ös zkonusu görüşme öncesinde de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Guterres, "Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor” dedi.

Guterres, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Genel Sekreteri Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı... Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:28