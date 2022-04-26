Samanyolu Haber /Dünya / Kamala Harris koronavirüse yakalandı /26 Nisan 2022 20:14

Kamala Harris koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Açıklamanın ise Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen'den geldiği belirtildi.

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Türkiye'de maske zorunluluğunda esnemeye gidildiğinin açıklandığı gün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüse yakalandığı aktarıldı.

Koronavirüs salgını etkisi yitimeye başlasa da bulaşıcılığından bir şey kaybettiği için yeni vaka haberleri de gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Covid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir" bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.
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