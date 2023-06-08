Samanyolu Haber /Dünya / BM: New York’taki duman iklim krizinin sembolü /08 Haziran 2023 23:12

BM: New York’taki duman iklim krizinin sembolü

Birleşmiş Milletler (BM), Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın New York ve başka ABD şehirlerini kaplamasıyla ilgili, "Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü." değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Biden da, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin konuştu. Kanada’daki orman yangınlarının insanlar tarafından tetiklenen iklim kriziyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığına dikkati çeken Dujarric, diğer taraftan hava kirliliğinin genellikle insanların faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dujarric, Kanada’daki yangınların iklim uzmanları ve bilim adamlarının ısının artmasına ilişkin yaptığı uyarılarla da alakadar olduğunu belirterek, “(New York’u duman kaplaması) Bu ve dünyanın birçok yerindeki kötü hava, iklim krizinin sembolü.” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sürekli olarak fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladığını anımsatan Dujarric, bir nevi dünyanın başkenti olan New York’ta böyle bir olaya tanık olunmasının insanları harekete geçireceğini umduğunu kaydetti.

Dujarric, son 20 yılda ilk kez kötü hava kalitesi nedeniyle BM bayraklarının indirildiğini aktardı.

Guterres ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajında, “New York’taki karargahımızda Kanada’daki yangınlar nedeniyle kötü havanın etkisini hissediyoruz. Küresel ısınma artarken, orman yangınlarını azaltmak hayati önem taşıyor. Doğayla barışmalıyız, pes edemeyiz.” ifadelerini kullandı.

BIDEN, ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Başkanı Biden, yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.

ABD’nin mayıs ayından bu yana 600’den fazla itfaiye ve destek personelinin yanı sıra yangınla mücadele birimleri konuşlandırdığını kaydeden Biden, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek ek yardım teklif ettiğini aktardı.

Biden, ilgili kurumlara Kanada’nın ek itfaiye personeli ve hava tankeri gibi yangın söndürme araçları talebine derhal yanıt vermeleri talimatı verdiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’dan kötüleşen hava kalitesinin hava trafiği üzerindeki etkilerinin iyi şekilde yönetilmesi konusundaki ilerlemeyle ilgili kendisini bilgilendirmesini talep ettiğini anlatan Biden, Çevre Koruma Dairesinin de hava kalitesini takip ettiğini kaydetti.

Biden, vatandaşlara “AirNow.gov” adresinden yaşadıkları yerlerdeki mevcut hava kalitesi ve güncellenmiş halk sağlığı kılavuzuna erişebileceklerini duyurdu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) “CDC.gov” adresinden yangınların dumanının etkilerinden korumaya yönelik önerilerde bulunduğunu da hatırlatan Biden, vatandaşlara, “Güvende kalın ve yerel yetkililerinizin yönlendirmelerine uyun.” uyarısını yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM: New York’taki duman iklim krizinin sembolü Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:36:32