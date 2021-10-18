Samanyolu Haber /Dünya / BM, Taliban yönetiminin kabul ettiğini açıkladı /18 Ekim 2021 21:00

BM, Taliban yönetiminin kabul ettiğini açıkladı

Taliban hareketinin ülkede yönetimi ele geçirmesi sonrasında dünyanın gözlerini çevirdiği Afganistan'daki çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesi için Taliban'ın onay verdiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

© Sputnik

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