Samanyolu Haber /Dünya / BM'de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kabul edildi /14 Kasım 2022 23:53

BM'de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi. BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi. 

193 üyesi bulunan BM Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna'ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oylamaya sundu. 94 ülkenin lehte,14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı. 

Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve her türlü zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması ifade ediliyor.


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