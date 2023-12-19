Samanyolu Haber /Dünya / BMGK’da Gazze anlaşmazlığı: Oturum ertelendi /19 Aralık 2023 01:39

BMGK’da Gazze anlaşmazlığı: Oturum ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

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Birleşmiş Milletler (BM), New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan Gazze oturumunun iptal edildiğini duyurdu.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından oylamaya sunulması planlanan Gazze tasarısı üzerinde üye ülkeler henüz anlaşma sağlayamadı.

ABD TASARIDA DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

Yarın sabah oylamaya sunulması planlanan karar tasarısında, Gazze'de "çatışmaların sonlandırılması" ve "insani yardımların artırılması" talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması talep ediliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

Kaynaklar, ABD'nin "çatışmaların sonlandırılması" ifadesinde değişiklik istediğine işaret ediyor.
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