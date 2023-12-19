Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'te 'Süryanice' tartışması /19 Aralık 2023 01:51

Meclis'te 'Süryanice' tartışması

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda bu kez de 'Süryanice' tartışması yaşandı, oturma ara verildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Milletvekilleri ile DEM Parti vekilleri arasında 'Süryanice' tartışması yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder konuyla ilgili fikirlerini açıklarken İYİ Parti sıralarından itirazlar ve tepkiler yükseldi.

DİVANI TERK ETTİ

Önder'in hemen sağında oturan İYİ Parti Divan üyesi Yasin Öztürk Önder'e tepki olarak oturduğu yerden kalkarak divanı terk etti.

İçtüzük gereği divanda eksik olursa oturumu yöneten başkan oturuma ara vermek veya oturumu kapatmak zorunda. Önder, divan oluşmadığını belirterek oturuma ara verdi.

Verilen arada da İYİ Parti milletvekilleri ile DEM Partili vekiller arasında tartışma devam etti. Araya giren vekiller olası kavgayı önledi.

Krize neden olan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

George Aslan: Noel’le ilgili sözleri Türkçe bilmeyen Süryani halkıma Süryanice söylemek istiyorum (Süryanice konuştu)

Ayyüce Türkeş (İYİ): Reddediyoruz.

Turan Yaldır (İYİ); Tiyatro mu izliyoruz? Devletin dili Türkçe

Türkkan: Evinde sokakta gidip konuşsun, burası TBMM

George Aslan (DEM): Biz başka gezegenden gelmedik, yerleşik halkız.

Türkkan: Babanın çiftliğinde konuş, burada değil

Meral Danış Beştaş: Sizin de babanızın çiftliği değil!

Aslan: Sümer, Akad, Asur, Babil; bu toprakların 12 bin yıllık halkıyız.

Türkkan: Bırak hamaseti!

Aslan: Bu dilleri kabul edeceksiniz; bu zenginliktir Türkiye için.

Türkeş: Kabul etmiyoruz

Başkan: Burada Bakara’dan ayet okunuyor, biriniz “Türkçesi ne?” dediniz mi? Kendi dilinde selamladı, tahammül biraz ya.

Aslan: Sen yokken benim atalarım burada imparatorluk kurdular

Türkkan: Efendi gibi muamele göreceksin, yoksa o kolunu alırım senin

Temelli: Sen otur saygısız

Türkkan: Sezai otur efendi gibi. Terbiyesiz adam

Aslan: Misafir sensin, bu toprakların yerleşik halkı benim.
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