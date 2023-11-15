BMGK, Gazze tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana, kentteki insani durumla ilgili diğerlerinin veto edilmesinin ardından 5. kez sunulan tasarıyı oyladı.



Tasarı, 15 üyeli konsey tarafından kabul edildi.



Malta'nın sunduğu karar tasarısında insani ateşkes yerine “çatışmalara insani ara” verilmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde Gazze Şeridi'nde koridorlar oluşturulması talep ediliyor.



4 KERE VETO EDİLMİŞTİ



Gazze'deki insani durumla ilgili BMGK, 7 Ekim'in ardından 4 karar tasarısını ele aldı.



İlk olarak Rusya'nın 17 Ekim'de sunduğu ve “insani ateşkes” talep edilen karar tasarısına ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya ‘hayır' oyu kullanmıştı.



Bunun ardından Brezilya'nın “çatışmalara ara verilmesini” talep eden karar tasarısı, 18 Ekim'de ABD tarafından veto edilmişti.



Daha sonra 26 Ekim'de “ülkelerin meşru müdafaa hakkına” değinen ABD tasarısı Rusya ve Çin tarafından, aynı gün Rusya'nın insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı da ABD ve İngiltere tarafından veto edilmişti.



Karar tasarıları geçmese de, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, 121 ülke Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapılan tasarıya “evet” oyu vermişti.