Samast’ın tahliyesine tepkiler artıyor: Adalet cübbesini çıkardı beresini giydi

Muhalif gazeteci, aydın ve milletvekillerinin hapiste olduğu Türkiye’de gazeteci Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.





CHP Milletvekili Veli Ağbaba tepkisini şöyle dile getirdi: “Gazetecileri hapiste rehin tutanlar, gazetecileri öldürenleri serbest bıraktılar. Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi. Hukuk bitti, tuz koktu.”





Haberi aldığında TBB’nin ‘Cezasızlık’ sempozyumuna hazırlandığını belirten yazar Murathan Mungan da, “Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin düzenlediği “Cezasızlık Sempozyumu”nun ikinci gününde yapacağım açılış konuşmasını hazırlıyordum ki, bugün Ogün Samast tahliye edilmiş… Adalet cüppesini çıkarmış, beresini giymiş” diyerek tepkisini dile getirdi.





KATİL SOKAĞA SALINDI





Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin tahliye kararına rağmen cezaevinde tutsak bulundurulan Hatay Milletvekilimiz Can Atalay ve onlarca siyasi tutuklu Saray’ın talimatıyla özgürlüklerinden mahrum edilirken, Hrant Dink’in katili Ogün Samast bugün tahliye edildi. Milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler hapiste tutulurken bir katil daha sokağa salındı. Yargıyı mafya çetelerinin arka bahçesine çeviren Saray Rejimi’ni yıkacağız, adaleti kazanacağız!” denildi.





Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, bu akşam saatlerinde şubat ayından bu yana kaldığı Bolu F Tipi cezaevinden tahliye oldu.Bold Medya'da yer alan habere göre Dink’i gazete binası önünde 19 Ocak 2007 tarihinde düzenlediği silahlı saldırıda katleden Samast sadece 16 yıl hapiste kaldı.Avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin de “Hrant Dink’in katili Ogün Samast biraz önce tahliye edilmiş. Burası böyle DİSTOPİK bir yer!! Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste. Ama katil serbest! Ayrımcı İnfaz kanunun sonuçları…” dedi.Suikastı gerçekleştirdiğinde 17 yaşında olan Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce “iyi halinden” dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde “iyi hali olduğu gözlenen” Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.