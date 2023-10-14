Bolu’da korkutan deprem

Bolu’da deprem oldu. Kentin merkezinde saat 17.07’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu açıklandı.



Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.



AFAD VE BOLU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA



AFAD’dan depreme ilişkin yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 17.07'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.



Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “An itibariyle iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.