Samanyolu Haber /Gündem / Bolu’da korkutan deprem /14 Ekim 2023 17:56

Bolu’da korkutan deprem

Bolu merkezde saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

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Bolu’da deprem oldu. Kentin merkezinde saat 17.07’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu açıklandı.

Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

AFAD VE BOLU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

AFAD’dan depreme ilişkin yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 17.07'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “An itibariyle iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.
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