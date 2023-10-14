Rantı paylaşamadılar, Yargıda Birlik birbirine girdi!

Eski Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, 2003-2004 Adli Yıl açılış konuşmasında, “Hakimler vicdanları ile cüzdanları arasına sıkıştı” demişti ve kızılca kıyamet kopmuştu o günlerde. Yargıda kararların nasıl alındığının ve cüzdan faktörünün öneminin itirafı mahiyetindeydi bu sözler. Aradan 20 yıl geçtikten sonra, Özkaya’nın itirafından çok ama çok daha büyük ifşa ile sarsıldı Türkiye ve adliye koridorları. İfşanın sahibi, Türkiye’nin en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi’nin başsavcısı İsmail Uçar idi. HSK’ya gönderdiği mektupta, Yargı’da kanserli hücreleri, çete ve çeteciklerin olduğunu anlattı. Hakimlerin kararlarını para karşılığında aldığını, adliyede parası olanın kurtulduğu bir çark kurulduğunu ve sistemin çarkını Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un çevirdiğini ileri sürdü.





İsmail Uçar, HSK’ya yargıdaki bu çürümüşlüğün ortadan kaldırılması için “kemoterapi” yapılıp kanserli hücrelerin yok edilmesini tavsiye etti mektubunda. Bekir Altun ve benzerlerinin yargıdan ayıklanıp tasfiye edilmesini istedi. Uçar’ın amacının yargıyı düştüğü çukurdan çıkarmak olmadığı çok açık. Zira bu kokuşmuşluğun ve çürümenin en önemli sebeplerinden biri bizzat kendisi. 17-25 Aralık Yolsuzluklarını aklayan isimlerin başında geliyordu İsmail Uçar. “Kokuşmuşluğun başı” olmakla suçladığı Bekir Altun da öyle elbette. İsmail Uçar, 25 Aralık yolsuzluklarını kapatıp operasyonu yapan savcı ve polisleri hapse attırdı, Bekir Altun ise 17 Aralık soruşturmasını kapattı ve aynı şekilde operasyonu yapan polis ve savcıları cezaevine gönderdi. Altun ayrıca, bizi dizi film nedeniyle Samanyolu Televizyonu Genel Müdürü Hidayet Karaca’yı tutuklayan hakimdi.





Peki, İsmail Uçar deşifre olup kamuoyuna yansıyacağını bile bile bu mektubu neden yazdı? Yargıda Birlik Platformu denilen yargıyı sarayın, “siyasetin köpeği” haline getiren yapıyı birlikte kurdukları Bekir Altun’u neden medyanın önüne attı, rezil etti? Uçar’ın mektubu ne dertli bir başsavcının feryadı ne de yargıda temiz eller operasyonun işaret fişeği! Bu mektup apaçık yargıdaki güç savaşının dışa vurumu. Uçar, büyük bir krize neden olacağını bilmesine rağmen, arkasını sağlam bir makama dayamış olacak ki, bu mektubu yazabildi. Son 10 yıldır, yargıda Erdoğan’ın kontrolü ve talimatları ile oluşan ve para ile döndürülen kokuşmuş çarkın faturasını Bekir Altun gibilere kesip onları tasfiye etmek, yerlerine de kendi adamlarını getirmek istiyor İsmail Uçar!





Erdoğan’ın Ali Yerlikaya eliyle Süleyman Soylu’ya çektiği operasyonu, o da Bekir Altun’a ve yargıda rant paylaşım kavgasına tutuştuğu hakim ve savcılara çekmek istiyor. Yargıdaki yozlaşmanın baş aktörlerinden olan İsmail Uçar, Uçurtmayı Vurmasınlar’daki meşhur replik misali, “Ben i.emedim, Bekir Altun i.edi” diyor mealen. Bütün pisliği, molozu Altun gibilerin bahçesine bırakıp, elini yıkayıp çıkmak istiyor, Erdoğan’ın Soylu’ya yapmak istediği gibi. Ne de olsa Reisinin başsavcısı. Robespierre’i giyotine gönderip kendi rant çarkını daha güçlü bir şekilde döndürmeye devam edecek. Planı bu! Ama hiç kusura bakmasın, Yargının çarkları Erdoğan ve saltanatı için değil, Adalet için dönmeye başladığında İsmail Uçar da sanık sandalyesinde hesap verecek. Ve o gün karşısında “Hepiniz oradaydınız” diyececek milyonları bulacak. Elini yıkayıp çıkmak yok öyle!