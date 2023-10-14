Samanyolu Haber /Spor / UEFA’dan İsmail Kartal’a men cezası çıktı! /14 Ekim 2023 18:55

UEFA’dan İsmail Kartal’a men cezası çıktı!

UEFA'dan İsmail Kartal'a men cezası çıktı... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi play-off'ta oynanan Twente maçında yaşanan gecikme nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe’nin Twente’yi eleyerek gruplara kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilere ve İsmail Kartal’a ceza geldi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun aldığı karara göre Hollanda’daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN CEZASI

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal’a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI

İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi’nde İstanbul’daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA’dan uyarı cezası almıştı.
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