NASA’nın 10 bin katrilyon dolarlık projesi için yolculuk başladı!

Gideceği göktaşının adını alan Psyche uzay aracı, bu yolculukta yaklaşık 3,5 milyar kilometre kat edecek ve 2029 yılında göktaşına ulaşacak.



Bilinen en pahalı asteroit olan Psyche’nin, silikat kayaçların meydana getirdiği diğer asteroitlerin aksine dünyanın çekirdeğinde bulunanlara benzer malzemelerden oluştuğu ve bu çekirdeğin 10 bin katrilyon dolar değerinde demir, nikel ve altın içerdiği tahmin ediliyor.



Heavy Falcon roketi, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 45 yıl önce aya gönderilen ilk insanlı uçuşta kullanılan roketten sonra özel bir şirket tarafından uzaya fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor.



Yaklaşık yüz bin kişi SpaceX’e ait dünyanın en güçlü roketinin fırlatılma anını izlemek için bölgeye akın ederken, milyonlarca kişi roketin yükselişini canlı yayınlardan izledi.