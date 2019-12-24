Samanyolu Haber /Gündem / Borcunu ödemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak /24 Aralık 2019 11:11

Borcunu ödemeyen 5 milyon kişi sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak

2020'ye sayılı günler kala zam ve yeni vergi haberleri peş peşe geliyor. Bir süre önce milyonlarca kişiye borçlardan dolayı e-haciz işlemi uygulanmıştı.

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Borçlu olanlara bir kötü haber daha geldi. Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur borçlarını ödemeyen 5 milyon kişi, son bir hafta içerisinde borçlarını ödememesi halinde sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

Birgün'ün haberine göre prim borçlarını ödemeyenler için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen vatandaşların marttaki seçimler seçimler nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanması için verilen süre bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı.

Kısa bir süre sonra Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile kamu üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alma hakkı sona eriyor.

Simit Sarayı, Dünya Göz Hastanesi gibi krizdeki yandaş şirketleri kurtarma derdine düşen, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan AKP iktidarının Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen milyonlarca vatandaşın sorununu çözmek için nasıl bir adım atmayı planladığı belirsiz. TBMM’de bu durum düzeltmek için verilmiş bir kanun tasarısı da hali hazırda gözükmüyor.

Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle; milyonlarca vatandaş GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve iki yıl içinde üç kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyemiyor.

"Kriz yok, işsizlik azalmakta herkes mutlu mesut yaşıyor" diyen iktidar sahipleri, milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası primlerini neden ödeyemediklerini kamuoyuna açıklamak durumunda.

Sorun çözülmez ise yaklaşık 5 milyon vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler herhangi bir düzenleme yapılmaz ise 01.01.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı’nın 28 Mart 2018 tarihli basında yansıyan ‘’borcun üstü çiziliyor’’ açıklaması ile prim borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 6,4 milyon kişi olduğu bildirilmişti. 2020 yılı bütçe sunumunda 1,2 milyon kişinin yapılandırma için başvuru yaptığı belirtilmişti. Primini ödeyemeyen Bağ-kur ve GSS’lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.
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