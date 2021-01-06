Boris Johnson'dan itiraf

2020’de corona virüsüne yakalandıktan haftalar sonra sağlığına kavuşabilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.







Johnson, ülkenin adım adım normale döneceğini ve her adımın çok dikkatli atıldığını söylerken parlamentoda okulların kapatılmasıyla ilgili de detayları paylaştı. Johnson, “Okulların kapatılmasına son ana kadar karşı çıktım fakat beni buna zorladılar. Yasaklar biter bitmez ilk açılacak olanlar okullar olacak” dedi.





Johnson corona virüsü sebebiyle uygulanan yasak ve kısıtlamalarla ilgili olarak da, “Tecritten çıkmamız bir anda olmayacak. Geçen baharda olduğu gibi karantinadan kademeli olarak kurtulacağız” ifadesini kullandı.