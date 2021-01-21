Samanyolu Haber /Gündem / Borrell'den Çavuşoğlu'na: Türkiye'de insan hakları konusunda hâlâ endişeliyiz /21 Ocak 2021 15:43

Borrell'den Çavuşoğlu'na: Türkiye'de insan hakları konusunda hâlâ endişeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde verdiği AB ile yakınlaşma mesajlarının ardından Brüksel'de. Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısı düzenlediği AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tarafların yeni yıla daha olumlu bir atmosferde başladığını söylese de Türkiye'de insan haklarına dair endişelerinin sürdüğünü belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. Türkiye'nin son dönemde verdiği AB ile yakınlaşma mesajlarının ardından yapılan görüşmede, Doğu Akdeniz, vize serbestisi ve Gümrük Birliği konuları ele alındı. 

Ortak basın toplantısında Borrel, Türkiye-Yunanistan görüşmelerine atıfta bulunarak iki tarafın 2021 yılına olumlu başladığını söyledi. Ancak AB'nin insan hakları konusundaki endişelerinin sürdüğünü vurguladı. Borrel, "Genel atmosferde bir iyileşme gördük. Doğu Akdeniz'deki gerilimin sürekli olacak şekilde azaltılmasını istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden görüşmelere başlaması iyi bir adım" dedi.

Ancak AB temsilcisi, "Türkiye'de insan haklarının durumu konusunda hâlâ endişeliyiz" diye konuştu. 



'ARALIK ZİRVESİ OLUMLU BİR GELİŞME OLDU'
Çavuşoğlu ise toplantıda  Borrell'e 'değerli dostum' diye hitap etti. Brüksel'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten bakan, ziyaretin Borrell'in daveti üzerine gerçekleştiğini ve programının yoğun olduğunu söyledi. 2020'nin Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri açısından sorunlu bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Aralık zirvesi daha pozitif bir yaratmak için olumlu bir gelişme oldu" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SOMUT ADIM ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, her iki tarafın da diyaloğun yeniden başlatılması görüşünde olduğunu vurgulayarak "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli. Türkiye AB ilişkileri bölgemizde devam eden sorunlara ortak çözüm bulmak konusunda da önemli" diye konuştu. Çavuşoğlu, gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Ayrıca Doğu Akdeniz’de çok detaylı bir konferans önerimiz olmuştu. Yine bunları da görüşeceğiz. Diğer taraftan vize serbestisiyle ilgili olarak atabileceğimiz adımları da değerlendireceğiz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda beklentilerimizi muhataplarımıza aktaracağız. Tüm bu toplantıların olumlu geçmesini temenni ediyorum."
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