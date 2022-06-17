Borsalarda faiz depremi

ABD BORSALARINDA SERT KAYIPLAR

AVRUPA VE ASYA BORSALARI DA EKSİDE

‘PARA GİDEREK DAHA PAHALI HALE GELİYOR’

ABD başta olmak üzere dünya genelinde yükselen enflasyonu frenlemek üzere merkez bankaları faiz artışlarına giderken, piyasalarda sert sarsıntılar yaşanıyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü 75 baz puanlık tarihi faiz artışına rağmen, hisseler başlangıçta Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu büyüklükteki hareketlerin olağan olmayacağını belirten yorumlarıyla desteklenmişti.Piyasa, Powell’ın mesajlarını “beklenenden daha az şahin” olarak yorumlamıştı ancak artan ekonomik durgunluk endişeleriyle tablo ertesi gün tersine döndü.ABD borsalarında dün sert kayıplar görülürken, en değerli 500 şirketi listeleyen S&P 500 endeksinde kayıp yüzde 3,25’i, en değerli 100 şirketi listeleyen Nasdaq 100 endeksinde kayıp yüzde 4,02’yi buldu.S&P 500 endeksi, Aralık 2020 sonrasındaki en düşük seviyesini gördü.ABD hazine tahvili faizleri ve dolar endeksinde de bugün yükseliş var.ABD borsalarındaki sert düşüşlerin ardından bugün Japonya’nın Topix ve Avustralya’nın S&P/ASX 200 endekslerinde yüzde 2’lik kayıplar görüldü. Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 1,7 gerilerken, Çin’in CSI 300 endeksi de yüzde 0,4 geriledi.Dün İngiltere’de Londra borsasında da sert kayıplar vardı. En değerli 100 şirketi içeren FTSE 100 endeksinde dün günlük kayıp yüzde 3,14’e ulaştı.Almanya’da Dax endeksinde de yüzde 3,31’lik kayıp görüldü.Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,81 değer kaybetti. Türkiye’de yüksek enflasyondan korunmak isteyen yatırımcının yöneldiği az sayıda seçenekten biri olduğu için Borsa İstanbul’da son dönemde dünyaya kıyasla daha pozitif seyir görülüyor.Hollanda merkezli banka ING’nin Asya-Pasifik bölgesi araştırma şefi Robert Carnell, “Küresel para giderek daha pahalı hale geliyor ve daha gidecek çok yolu var” dedi. Carnell, hisse senedi vadeli işlemlerinde hafta sonuna girerken bir sıçrama olduğunu ancak bu duruma da ihtiyatla yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.İngiliz Financial Times’ın bugünkü haberinde, ABD’nin ardından İngiltere ve İsviçre’den gelen faiz artışı kararlarıyla birlikte küresel ekonomik toparlanmanın olumsuz etkileneceği endişelerinin arttığını, bunun da hisse senedi piyasalarında düşüşleri beraberinde getirdiğine işaret edildi.