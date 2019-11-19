Samanyolu Haber /Gündem / Böyle olur AKP gençliğinin 'Kuzen Buluşması' /19 Kasım 2019 11:02

Böyle olur AKP gençliğinin 'Kuzen Buluşması'

Türkiye, şatafatlı mevlid videolarını konuşmaya devam ederken sosyal medyada yine çok tartışılacak başka bir video ortaya çıktı.

Böyle olur 'Sosyetik muhafazakarların' kuzen buluşması

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan, bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması dikkat çekiyor.

ÖNCE KINA, SONRA MEVLİD
Önce, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kına gecesi için hazırlanan salondaki gösteriş tepki çekmişti.“Tuğba hanımın kına gecesi” başlığıyla organizasyonu yapan firma tarafından çekilen görüntülerde salonda kullanılan abartılı dekorlar fark edilmişti. Görenlerin “Bu nasıl kına” dediği kına gecesinin düzenlendiği salonun görüntüleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Daha sonra ise, yine sosyal medyada paylaşılan bir video çokça konuşulmuştu. Videoda, Ihlamur Kasrı'nda, Berra isimli bebek için düzenlenen mevliddeki lüks, büyük tepkisi çekmişti.

Söz konusu mevlid, Sağlık Bakanlığı Eski Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve eşi Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar’ın bebekleri için düzenlenmişti. Mevliddeki şatafat sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Mevlid tartışılırken, bu kez de Büşra Nur Çalar‘ın abartılı düğün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"LONDRA'DAN GELEN TUBİŞ'E HOŞ GELDİN PARTİSİ"
Oda TV'de yer alan habere göre Bu kez, "Londra'dan gelen Tubiş'e hoş geldin sürprizi, kuzenlerle" videosu gündeme oturdu.Görüntülerde, "Kuzen buluşması" adı altında lüksün, gösterişin, abartının ve ölçüsüzlüğün ne boyutlarda olduğu gözler önüne serildi.

Söz konusu video, sosyal medyada, tıpkı diğer görüntüler gibi büyük tepki topladı.
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