Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya’da coronaya bakan dayanmıyor: Üçüncü Sağlık Bakanı da görevden alındı /16 Mart 2021 10:20

Brezilya’da coronaya bakan dayanmıyor: Üçüncü Sağlık Bakanı da görevden alındı

Brezilya'da corona virüsü salgını, ülkede bir yıl içinde üç sağlık bakanını görevinden etti. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgın sürecindeki dördüncü bakanın, Marcelo Queiroga olacağını açıkladı.

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Corona virüsü salgını hızla can almaya devam ederken, bir yılı aşkın süreçte ABD’den sonra en ağır yarayı Brezilya aldı. Worldometers’ın verilerine göre 11.5 milyon vaka ve 279 bin can kaybının kayıtlara geçtiği Brezilya, her iki alanda da ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede corona virüsüne karşı tartışmalı adımlar atan ve salgını ciddiye almayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandemi başladığından bu yana üçüncü kez sağlık bakanı değiştirdi.

  Bir yıl içinde koltuğa oturan dördüncü isim kardiyoloji uzmanı Marcelo Queiroga oldu. Queiroga, General Eduardo Pazuello’nun yerine geldi.
TIBBİ DİPLOMASI YOKTU
Bolsonaro, Queiroga’nın Pazuello’nun takvimini takip edeceğini belirtirken, bakanlığın toplu aşılama kampanyasındaki çabalarını artıracağını söyledi. Bolsonaro, geçiş sürecinin de bir ya da iki hafta içinde tamamlanacağını ekledi.
Orduda aktif görev alan bir isim olan General Pazuello, tıbbi bir diploması olmaması nedeniyle ağır eleştirilerin hedefindeydi. Pazuello, etkinliği kanıtlanmamış ilaçları Bolsonaro’nun talimatıyla kullanıma sunmakla suçlanıyordu.
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