Samanyolu Haber /Gündem / Kuryeye eziyet eden iş insanı İpek Hattat için 32 yıl hapis istendi /16 Mart 2021 10:26

Kuryeye eziyet eden iş insanı İpek Hattat için 32 yıl hapis istendi

İş insanı İpek Hattat ve sevgilisinin bir kuryeyi alıkoyup işkence ettiği iddia edilmişti. Hattat hakkında 5 suçtan toplam 32 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Hattat Holding yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi. Kurye Renas Demirkaya, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı.

T24'ün haberine göre Olayı anlatan Renas Demirkaya, "Bağırmaya başladı, hakaret etti, o sırada ben patronu arayınca telefonu alıp paramparça etti" dedi. Kurye Renas Demirkaya, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletirken, bunun ardından eve giden polis ekipleri iki saatin ardından kuryeyi kurtardı. Renas Demirkaya, evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldı, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli İpek Hattat’ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma’ suçlarından ayrı ayrı 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
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