Brüksel için seyahat uyarısı: Vaka sayısı çok fazla

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yeniden etkisini arttırması ile vaka ve can kayıpları artışa geçti.







Bunun ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı, Belçika’nın başkenti Brüksel'e ve Fransız Guyanası'na seyahat uyarısı yayınladı.





Bakanlık, bu bölgelerde dönenlerin zorunlu Kovid-19 testine tabi olacaklarını ifade ettiği açıklamasında, test yaptırmak istemeyenlerin ise kendilerini 14 günlük karantinaya almaları gerektiğini belirtti.





Öte yandan Almanya, geçen hafta da 100 bin kişide 50'den fazla vaka sayısına ulaşan Belçika'nın Anvers kentine gideceklere seyahat uyarısında bulunmuştu.