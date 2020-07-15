Samanyolu Haber /Dünya / Brüksel zirvesinde hayal kırıklığı /15 Temmuz 2020 19:40

Brüksel zirvesinde hayal kırıklığı

Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ile birlikte 14 ülkeye birliğe seyahat etme izni veren Avrupa Birliği dış sınırlarını açacağı ülke listesini güncelleme aşamasına girdi.

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Euronews Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türkiye yine listeye dahil edilmedi.Salı günü Brüksel'de konuyu görüşen büyükelçilerin listeyi genişletmeme kararı aldığı dile getiriliyor.

Bunun yanı sıra Covid-19 vaka sayısının artmasından dolayı daha önce sınırların açıldığı Sırbistan ve Karadağ'a kapıların yeniden kapatılacağı belirtiliyor.

Buna göre, daha önce üzerinde anlaşılan listeye yeni ülke eklenmeyecek.Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, büyükelçi toplantısından çıkan kararı yazılı olarak üye ülkelere sundu. Toplantıdan çıkan karara itiraz edilmemesi halinde, üye ülkeler listeyi en geç perşembe günü onaylayacak.

Sınırlarını kontrol etmek her ülkenin kendi sorumluluğu altında. AB'nin tavsiyelerini şu ana kadar sadece Lüksemburg, Letonya ve Litvanya tam anlamıyla uyguladı. Almanya ise sınırlarını sadece 10 ülkeye açtı, Cezayir, Fas, Ruanda ve Sırbistan bu ülkeler arasında bulunmuyor.

AB, 1 Temmuz'da dış sınırlarını Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Çin'e açmayı kararlaştırmıştı.

Türkiye, ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye girememişti.
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